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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: 17000 شهيد و46000 جريح حصيلة العدوان على غزة خلال شهرين

الاعلامى ضياء رشوان
الاعلامى ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان إن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم انه خلال ال ٢٤ ساعة السابقة ان الإصابات بغزة وصل الى ٣٥٠ شهيد و ٩٠٠ مصاب في القصف الإسرائيلي، وعدد شهداء العدوان الإسرائيلي وصل ل ١٧ ألف ١٧٧ شهيد، وارتفع عدد المصابين الى ٤٦ ألف من يوم ٧ أكتوبر، لافتا إلى ان هؤلاء ضحايا من أجل دولة اهتزت ودولة لا تثق في نفسها وعدوانية.

وتابع رشوان، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية etc ، تصرح قوات الإحتلال انه تم قتل ١٢٠٠ فرد منهم حوالى ٤٠٠ عسكري و ٨٠٠ مدني، ولكنها قتلت ١٧ الف من الفلسطينين منهم ٧٠% من الأطفال والنساء، وجرحت ٤٦ الف منهم ايضا من النساء والأطفال  وهذا هو حال الانتقام المرضي الإسرائيلي.


واضاف الإعلامي، ان الأوضاع  الصحية في منتهي السوء بقطاع غزة، منوها الى ان شمال غزة لم يتعمل بها أي مستشفي وعرضوا  لنقص الوقود، نقص المعدات الطبية، ومنعهوا المرضي من الدخول للمستشفيات بالحصار .

 الضفة الغربية تواصل نزيفها

وأردف،  ضياء رشوان، أن  الضفة الغربية تواصل نزيفها ومصادرات الأراضي تتواصل لبناء مستوطنات و يصدق عليه مجلس الوزراء ووصل عدد الشهداء في الضفة منذ ٧ أكتوبر إلى  ٢٦٠  شهيد، وعدد المعتقلين في الضفة حوالى ٣٨٠٠ حتي الآن.

وأعلن ان الإحتلال الإسرائيلي في صفقات المبادلة في الهدنة افرج عن ٢٤٠ أسير واسيرة، وحبسوا مكانهم  ٣٨٠٠ فرد في نفس الفترة.

قوات الاحتلال الفلسطينين ١٧ ألف ١٧٧ شهيد القصف الإسرائيلي غزة الضفة الغربية العدوان الإسرائيلي

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