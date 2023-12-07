حماس تعلن حصيلة خسائر جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية بغزة

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال فقد أكثر من 400 قطعة من المعدات العسكرية منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أنه “تم توثيق قيام مقاتلي حماس بتدمير ما لا يقل عن 410 قطع من المعدات العسكرية بشكل كلي أو جزئي”.

وأوضح القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن مقاتلي الحركة قضوا على “العشرات من جنود وضباط جيش الاحتلال”، إضافة إلى قادة ألوية إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا حمدان، الدول العربية والإسلامية الشقيقة لترجمة قرارات قمة الرياض إلى واقع عملي.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية: "نثمن قرار الأمين العام للأمم المتحدة المطالب بتفعيل المادة 99 لحفظ الأمن والسلم الدوليين”.

ولفت إلى أن "هجوم وزير الخارجية الإسرائيلي على جوتيريش غطرسة وندعو العالم لحماية الهيئات الأممية من الإرهاب الصهيوني”.

كما أعلن حمدان، أن فصائل المقاومة تخوض معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة على مختلف المحاور.

وأكد في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام فلسطينية؛ أن المقاومة بخير وتخوض معركة طوفان الأقصى بكل قوة واقتدار وتردي قوات العدو بين قتيل وجريح.