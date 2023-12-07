رئيس حزب الاتحاد : لا مجال لانتزاع سيادة مصر من سيناء

شارك المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، اليوم الخميس، في مؤتمر "صوت غزة من أسوان"، الذي تنظمه مؤسسة القبائل المصرية بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

وأكد "صقر" على أن القضية الفلسطينية تمر حاليا بمرحلة فارقة، يمكن توصيفها على أنها الأخطر منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948، حيث تقود الدولة الاستعمارية مساعي شيطانية من اجل تصفية القضية وإنهاء حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن خطر تصفية القضية الفلسطينية، يزداد خطورة في ظل مخطط تطبيقه القائم على حساب مصر، من خلال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لافتا إلى أن هذا المخطط يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، ويهدد بحرب إقليمية.

وشدد رضا صقر، على أن هذا المخطط الذي يمس بشكل بالأمن القومي المصري وسيادة مصر على أرضها، لن تقبل به مصر، وستحبطه ما زال قائما، كما أحبطته من قبل، مؤكدا على أنه لا مساس بأرض سيناء، ولا مجال أمام أي طرف لانتزاع السيادة المصرية من عليها، أو على أي شبر من أرضها.

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