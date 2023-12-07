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رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بمستقبل وطن : المشاركة في الإنتخابات حق وواجب على كل مصري

هشام علما
هشام علما

شارك هشام علما عضو هيئة مكتب الأمانة العامة المركزية لشؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، في المؤتمر الختامي، لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، والذي تم تدشينه بمجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة.

وقال "علما" خلال تصريحات له إن المشاركة الإيجابية والكبيرة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب على المواطن المصري، كما إنها تساعد على دعم واستقرار الدولة المصرية والنهوض بها، كما أن الشعب المصري لديه الوعي السياسي الكافي الذي يدفعه للمشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف عضو هيئة مكتب الأمانة العامة المركزية لشؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، أنه يدعم ويؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، نظرًا للتنمية والتطور التي تشاهدة مصر منذ توليه الرئاسة، وأكد على أن المشاركة الفعالة في الانتخابات تسهم في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته.

وذكر أن وجود إشراف قضائي على الانتخابات الرئاسية يضمن نزاهتها وخروجها بشكل يليق بالدولة المصرية، مؤكدا ضرورة أن يشارك الشعب المصري بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة للتعبير عن إرادتهم وترسيخ قواعد الديمقراطية.

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن هشام علما الانتخابات الرئاسية المشاركة الإيجابية

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