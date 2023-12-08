أخبار التعليم| تسليم عقود عمل المعلمين المساعدين بقنا.. اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ينظم حملة إغاثة وجمع تبرعات لأهالي غزة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول مقالى وبابل شيت بـ حقوق القاهرة

كشف الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب قبل عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وزير التعليم يوجه الأبنية التعليمية بسرعة إنهاء إجراءات إنشاء 100 مدرسة متميزة

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة، والموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة (المرحلة الأولي والثانية)، ومناقشة عدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها الهيئة.

رئيس جامعة حلوان: خطة لاستثمار طاقات الشباب لتحقيق التنمية المستدامة

تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة، ومبادرة محو الامية ، كل يوم جديد، تنمية المناطق المحيطة ".

اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ينظم حملة إغاثة وجمع تبرعات لأهالي غزة

ينظم إتحاد طلاب جامعة الاسكندرية حملة إغاثة وجمع تبرعات عينية "أطعمة- بطاطين- ملابس" لأهالي قطاع غزة، وذلك بجميع مقرات إتحاد الطلاب بكليات جامعة الاسكندرية.

وزير المالية في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة حلوان

منحت جامعة حلوان الدارسة ياسمين جمعة عبد الوهاب محمد، درجة الماجستير فى الفنون التطبيقية تخصص التصميم الداخلى والأثاث.

ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم.. تسليم عقود عمل المعلمين المساعدين بقنا

سلم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أول عقود العمل كمعلم مساعد بمديرية التربية والتعليم بقنا للفائزين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية توفر 12 أوتوبيسا لنقل طلابها للجان انتخابات الرئاسة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن المشاركة الإيجابية للطلاب في الانتخابات الرئاسية تمثل واجبًا وطنيًا وحقاً دستوريًا، وسعياً لتسهيل إجراءات مشاركة الطلاب - جهزت إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية غرفة عمليات لمتابعة توافد الطلاب على اللجان الانتخابية، بدءا من أماكن التجمعات وصولاً إلى المقار الانتخابية.