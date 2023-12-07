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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجاهد نصار يشارك بالمؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

مجاهد نصار
مجاهد نصار

شارك النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس، الأربعاء، في فعاليات المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة بحضور شخصيات عامة رياضية وفنية وإعلامية، فضلاً عن حوالى 20 ألف من قيادات حزب مستقبل وطن وأعضائه، من بينهم النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب أمين التنظيم المركزي، النائب عبد الهادى القصبى نائب رئيس الحزب، و النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، النائب كريم درويش الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، ودكتور محمد كمال مستشار رئيس الحزب.

 

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم جلسة حوارية شارك فيها المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، والمدير التنفيذي للحملة الرسمية وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة؛ النائب أحمد عبد الجواد، النائب أحمد بهاء شلبي والنائب عماد خليل، والدكتور حاتم متولي، والدكتور كريم سلام.

 

وشهد المؤتمر عرض نموذج محاكاة لما شهدته مصر خلال السنوات العشر الماضية من إنجازات قدمه مجموعة من شباب الحزب، بالإضافة لعدد من الأفلام التسجيلية ترصد إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات مختلفة وتظهر كيف أحدثت المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة و ١٠٠ مليون صحة والعفو عن الغارمات، فارقاً  كبيراً في حياة المصريين.

 

وأكد النائب مجاهد نصار أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد واجهت العديد من التحديات الكبيرة ، إلا أنها تغلبت عليها وحققت العديد من الإنجازات والمشروعات التنموية الضخمة التي عملت على توفير العديد من فرص العمل وتدشين العديد من المبادرة الصحية والمجتمعية وغيرها لتوفير حياة كريمة للمصريين.

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