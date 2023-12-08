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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول نظام الامتحانات وتقويم الطلاب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات يقدم المركز يومي السبت والاحد 9 و10 ديسمبر 2023 برنامج نظام الامتحانات وتقويم الطلاب ودورة عن التعليم المبني على حل المشكلات.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر، نظمت كليات جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عدة ندوات توعوية بكل كلية، تحت شعارات (انزل شارك .. مصر هي الأهم) (مصر تستحق .. انزل شارك) في إطار حرص الجامعة على توعية طلابها وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

وكشفت الندوات ومداخلات الحضور، مدى الوعى لدى جموع منسوبى الجامعة، وحرصهم على المشاركة الإيجابية، والتفاعل مع المحاضرات التى قدمها نخبة من أساتذة الجامعة، حول الثقافة السياسية، ودور الشباب فى صناعة المستقبل.

وشارك في الندوات طلاب الكليات، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، لتشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط  أجواء من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

ونظمت كلية الآداب سلسلة من الندوات على مدار أسبوعين حول تعزيز الهوية الوطنية، وإلقاء الضوء على المشروعات القومية.

كما نظمت كلية العلوم ندوة للتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تُعد محطة مهمة في المسار الديمقراطي للدولة المصرية، وتعد واجباً وطنياً وقومياً لابد من تأديته لبناء الدولة المصرية الحديثة.

ونظمت كلية الإعلام، ندوة بعنوان "الشباب وثقافة المشاركة"، حاضر فيها أعضاء هيئة تدريس بالجامعة، تناولوا خلالها تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب وتحفيزهم نحو الشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية.

كما نظمت كلية الزراعة، ندوة بعنوان "التوعية بالمشاركة الإيجابية في الحقوق السياسية للأفراد"، لتوعية الشباب بمفهوم الوعي السياسي وسمات الشاب المثقف سياسيًا والذي يتميز بمجموعة من الخصائص تساهم في تشكيل رؤيته ووعيه السياسي ويساعده على تحليل مجريات الأحداث، ويعمق لديه فهم القضايا السياسية، وينمي لديه الرغبة في المشاركة السياسية بصورة إيجابية.

جامعة القاهرة نظام الامتحانات نظام الامتحانات وتقويم الطلاب التعليم المبني التعليم المبني على حل المشكلات

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