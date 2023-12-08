متعة الطبيعة في طابا .. المشي بممرات الوديان الملونة لوحة فنية ساحرة|شاهد

يمشي السياح في ممرات ملونة من الصخور التي رسمت لوحة فنية رائعة من صنع الخالق يطلق عليها الكانيونات الملونة والاخاديد في رحلة تستمر ساعات في الشروق أو الغروب تجذب السياح من مختلف الجنسيات لما فيها من مناظر خلابة لا توجد إلا في الاخاديد الملونة بطابا.



يقول إيهاب فريد الخبير السياحي في جنوب سيناء إن الاخاديد والكانيونات الملونه يمكن ان تدر دخلا مثل الاهرامات فهي كنز سياحي يبهر السياح من مختلف الجنسيات مشيرا إلي انها اماكن فريدة على مستوي العالم والتي تضم عين حضرة وعين ام احمد و مصنفة محمية طبيعة.



ودعا المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع جميع المصريين لزيارة الاخاديد و الوديان والتعرف على كنوز سياحية طبيعية لا توجد إلا في مصر والمشاركة في تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي .

واضاف حسام أحمد مالك مخيم سياحي أن السياح يقصدون طابا ونويبع من اجل السياحة البيئة ومشاهد الطبيعة المختلفة عن بلادهم فهم هنا يستمتعون بالجبال والكانيونات الملونة و التخييم في الجبل وان يعيشون حياة اهل البادية وسط الطبيعة.

الكانيونات الملونة

FB_IMG_1701503613209

FB_IMG_1701503576735

FB_IMG_1701503593707~2

FB_IMG_1701503603952

FB_IMG_1701503579444