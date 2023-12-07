عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: إسرائيل تقلل من خسائرها في الحرب

حركة حماس
حركة حماس

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الخميس، إن إسرائيل تقلل من خسائرها في الصراع في قطاع غزة.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية: “باعتراف العدو، قُتل 90 جنديا وضابطا. وبالطبع، العدد الحقيقي أعلى بكثير”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حمدان، إن جيش الاحتلال فقد أكثر من 400 قطعة من المعدات العسكرية منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أنه “تم توثيق قيام مقاتلي حماس بتدمير ما لا يقل عن 410 قطع من المعدات العسكرية بشكل كلي أو جزئي”.

وأوضح القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن مقاتلي الحركة قضوا على “العشرات من جنود وضباط جيش الاحتلال”، إضافة إلى قادة ألوية إسرائيلية.

حماس إسرائيل المقاومة الفلسطينية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

مزاعم معممة.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد الولايات المتحدة

البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية لا يمكنها ضمان المزيد من المساعدة لأوكرانيا

أمن البحر الأحمر.. الولايات المتحدة والسعودية تبحثان هجمات الحوثيين

ذعر في أمريكا من خطر وقوع هجمات إرهابية

بقوة 3.5 ريختر.. زلزال جديد يضرب تركيا

أمريكا: هناك ما يزيد عن 200 شاحنة مساعدات تصل إلى غزة يوميا

في ذروة الحرب.. خلافات وتوترات كبيرة داخل مكتب نتنياهو

حزب الله يعلن مقتـ ل جنديين إسرائيليين بعد قصفه موقعا لجيش الاحتلال

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية|وزير الدفاع الأمريكي يهدد أعضاء الكونجرس: سنرسل أعمامكم وأبنائكم لمحاربة روسيا

الأهلي أقوى.. تعليق ناري لخالد الغندور بعد فوز ضمك على الاتحاد

ضياء رشوان: مصر تتطور نحو الديمقراطية رغم التحديات الراهنة

لو مستعجل.. أسرع خطوات استخراج جواز سفر فوري وبدل فاقد

بشرى سارة.. انخفاض أسعار البطاطس خلال أيام| كم يصل ثمن الكيلو؟

حملة السيسي: الموقف المصري يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا نجمة الأفتر بارتي في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور

80 صورة من عزاء ناهد فريد شوقي

أسبوع من غير خناق.. سالي عبد السلام تثير الجدل رفقة زوجها

ماذا يحدث لك لو استخدمت الموبايل ساعتين يوميا؟

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ