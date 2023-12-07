حماس: إسرائيل تقلل من خسائرها في الحرب

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الخميس، إن إسرائيل تقلل من خسائرها في الصراع في قطاع غزة.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية: “باعتراف العدو، قُتل 90 جنديا وضابطا. وبالطبع، العدد الحقيقي أعلى بكثير”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حمدان، إن جيش الاحتلال فقد أكثر من 400 قطعة من المعدات العسكرية منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أنه “تم توثيق قيام مقاتلي حماس بتدمير ما لا يقل عن 410 قطع من المعدات العسكرية بشكل كلي أو جزئي”.

وأوضح القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن مقاتلي الحركة قضوا على “العشرات من جنود وضباط جيش الاحتلال”، إضافة إلى قادة ألوية إسرائيلية.