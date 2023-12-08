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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: تحرك الأهلي تأخر كثيرًا في قضية حسين الشحات

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تحرك الأهلي في قضية حسين الشحات مع محمد الشيبي جاء بطيئ للغاية، خصوصا أن اللاعب قدم بلاغ منذ شهر يوليو الماضي، كما أعلن أشرف عبدالعزيز المحامي الخاص بلاعب الأهلي أنه سيتحرك في الملف مع موكله.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: "هناك وقت طويل منذ بلاغ الشيبي ضد حسين الشحات، ولا أعرف سر تأخر الأهلي في التحرك، هل الأهلي بكل رجاله القانونيين، وأن هناك المادة 38 التي تعارض اللجوء للقانون المدني، لم يكن أحد يعرفها داخل النادي غير الآن ؟!".

وأضاف: "حسين الشحات لاعب كبير في نادي كبير، هل تذكر الأهلي أن هناك مادة في اللوائح تمنع لاعب بيراميدز من اللجوء للقضاء المدني بعدما تحدث الاعلام فيها، أم كان الأفضل التحرك منذ شهر يوليو الماضي، ومنع الواقعة من الحدوث بعدما تم التحقيق مع اللاعب في النيابة العامة".

وواصل: "بلاغ الشيبي كان سيتحقق فيه لأن هذا عمل القضاء، ولكن كان يجب التحرك مبكرًا من جانب مسئولي الأهلي مبكرًا، فلماذا انتظر النادي لحين التحقيق مع اللاعب رغم أن البلاغ منذ شهر يوليو (الشاطر هو من يرى الأزمة من بعيد) في ظل وجود لائحة واضحة طبقا للمادة 38 والتي تمنع اللجوء للقضاء المدني، وكان يجب عمل تقرير قانوني قوي لمواجهة اتحاد الكرة".

وأتم: "هذا العتاب لمؤسسة اقدرها وهي النادي الأهلي، لماذا التأخر في التدخل وابلاغ اتحاد الكرة بمخالفة أحد عناصر اللعبة للوائح، وحسين الشحات ذهب للنيابة العامة ولم يكن معه أي فرد من أعضاء الإدارة القانونية بالنادي، واقول لمسئولي النادي هذا خطأ يجب أن يتم اصلاحه".

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