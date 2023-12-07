شوبير يطرح سؤالا للجمهور بشأن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالا للجمهور من ملعب أون تايم وشاركه عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير: شارك في سؤال حلقة الليلة من ملعب أون تايم | ماهي توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا؟.

ويخوض النادي الأهلي مباراة مهمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء غد الجمعة.

ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة لتعزيز صدارته للمجموعة والإقتراب أكثر للصعود لدور الـ 8 والبعد عن الحسابات المعقدة في دور المجموعات مثلما حدث الموسم الماضي وانتظاره لآخر لقاء للصعود أمام الهلال السوداني.

أمام النادي الأهلي 4 مباريات في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يبدأها غدا أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري على استاد برج العرب بالإسكندرية، والذي يواصل تدريباته استعدادًا للمباراة بتدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما يخوض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون، وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.