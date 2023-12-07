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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد تصريحات مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عن غزة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

انتقد البيت الأبيض بشدة تعليقات نهاد عوض، المؤسس والمدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الذي قال إن شعب غزة قرر كسر الحصار وعبر جدران معسكر الاعتقال في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس: “إننا ندين هذه التصريحات الصادمة والمعادية للسامية بأشد العبارات. وكانت الهجمات التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر، كما قال الرئيس بايدن، بغيضة وتمثل الشر المطلق.. كان السابع من أكتوبر اليوم الأكثر دموية بالنسبة للشعب اليهودي منذ المحرقة”.

وكان عوض قال في تصريحاته للمسلمين الأمريكيين الشهر الماضي: “نعم، لقد سعدت برؤية الناس يكسرون الحصار ويسقطون أغلال أراضيهم، ويدخلون بحرية إلى أراضيهم التي لم يُسمح لهم بالدخول إليها'. لاتفاقية فلسطين”.

وتلقى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، المجموعة الرائدة في مجال الدفاع عن المسلمين في الولايات المتحدة، أكثر من 2000 طلب مساعدة وتقارير عن التحيز على مدار الـ57 يومًا الماضية، وفقًا لبيانات جديدة صدرت اليوم.

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وفي الأسابيع الثمانية بين 7 أكتوبر و2 ديسمبر، سجل المقر الوطني للمنظمة وفروعها ما مجموعه 2171 شكوى، بزيادة قدرها 172% مقارنة بفترة شهرين مماثلة من العام الماضي.

وقال كوري سايلور، مدير الأبحاث في المنظمة: “من المذهل أن نرى هذا النوع من الارتفاع في الكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين في أقل من شهرين”.

وأشار مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إلى أن انتهاكات التعديل الأول كانت القضية الأكثر الإبلاغ عنها خلال فترة الثمانية أسابيع، حيث تمثل 33.94% من جميع الشكاوى.

البيت الأبيض مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية غزة

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