عضو شعبة السيارات: نسبة البيع والشراء تراجعت.. فيديو

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة البيع والشراء تراجعت لأن السيارات ليست موجودة.

وأضاف علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كميات السيارات المتاحة في السوق قليلة جدا".

وأشار علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى البيع والشراء قل بسبب عدم توافر السيارات وليس بسبب ارتفاع الأسعار فقط".

وأوضح علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية: "لو العربية موجودة التكلفة ممكن تقل شويه، ولكن على الأقل بيكون هناك منافسة أكثر".