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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستشار قانوني: لجوء الشيبي للقضاء في واقعة حسين الشحات لا يخالف اللوائح

صدى البلد

علق حسين حلمي، المستشار القانوني السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، على الأزمة المثارة حاليا بين حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ونظيره المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقال حسين حلمي، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن النادي الأهلي دائماً ما كان سباقًا في معاقبة أي لاعب يخرج عن النص، وهو ماحدث في أزمة حسين الشحات .

وأوضح المستشار القانوني السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المادة 38 من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري الصادرة سنة 2019 التي استند إليها الأهلي في مذكرته للجبلاية،  تؤكد عدم اللجوء للمحاكم المدنية او الإدارية في الشأن الرياضي، ولكنها أتاحت اللجوء للمحاكم الجنائية وهو ماقام به لاعب بيراميدز.

وأضاف حسين حلمي، إن لاعب بيراميدز تقدم ضد لاعب الأهلي ببلاغ يتهمه فيها بارتكابه فعلا جنائيا بالتعدي عليه بالضرب والسب وهذا الفعل معاقب عليه في قانون الرياضة، وهو ما يستوجب اللجوء للمحاكم الجنائية ولا يخالف اللائحة بأي حال من الأحوال، في ظل غياب دور الهيئات الرياضية المنوط بها ذلك مثل لجنة الانضباط والتظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأتم حسين حلمي : "القرارات الأخيرة للجنة الانضباط جعلت اللاعبين لا يثقون في قراراتها بشكل كبير، و يجب تفعيل دور لجنة الانضباط بشكل أقوى".

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