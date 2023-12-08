أحمد جعفر يكشف سر نجاح معتمد جمال مع الزمالك

أشاد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، بالجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة معتمد جمال بعد النتائج المميزة الذى حققها خلال الفترة الماضية.

وقال جعفر فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "أهم شيء بالنسبة للاعبين هو العامل النفسي وهو الأمر الذى اعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال منذ توليه المسؤولية الفنية وفى النهاية حقق الفوز فى 4 مباريات التى خاضها حتى الآن".

وأضاف: " معتمد جمال نجح فى خلق الروح القتالية وإعادة الثقة لدي اللاعبين وخاصة فى مباراة بيراميدز".