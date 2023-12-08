نجم الزمالك السابق: كولر أصبح عصبيا.. ويفتقد للتركيز مع الأهلي

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أصبح عصبيًا، ويفتقد للتركيز.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جماهير الأهلي والزمالك تريد الفوز مع الأداء، ولا تقبل بالفوز دون أداء، والعكس".

وأضاف: "كولر أصبح عصبيًا في المؤتمرات الصحفية، وكولر جاء للأهلي دون أن يملك بطولات كثيرة، وجاء لنادي يملك العديد من البطولات".

وتابع: "مارسيل كولر إن كان مدربًا مصريًا وخسر بطولتين في بداية الموسم، لما تحمله أحد، وهناك عدم رضا من الجماهير".

وأكمل: "أحمد عبد القادر خرج عن شعوره باستبعاده المتكرر له، وكذلك محمد مجدي أفشة، وأحمد قندوسي، بالإضافة للتسبب في انتقال محمد شريف إلى الخليج السعودي".

وواصل: "كولر يفتقد التركيز، والعلاقة بينه وبين اللاعبين أصبحت متوترة، وأعتقد أن الأمور تحسنت قليلًا، بعد اجتماعه مع محمود الخطيب، رئيس النادي".