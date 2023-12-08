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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد: كولر يسير على درب موسيماني.. والأهلي يحتاج عمر كمال

كولر - موسيماني
كولر - موسيماني

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مارسيل كولر، المدير الفني الحالي للأحمر، يسير على نفس نهج بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للفريق.

وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر يسير على نفس نهج موسيماني، الذي قدم موسمًا رائعًا مع الأهلي، وبعد ذلك وضع نفسه رقم واحد في الفريق، وكل هذه الأمور أثرت بالسلب على الفريق".

وأضاف: "الأهلي يحتاج عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادي مودرن فيوتشر، فهو لاعب جيد، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، مثل الظهير والجناح".

وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "عمر كمال سيكون إضافة جيدة للنادي الأهلي حال ضمه في الشتاء القادم، خصوصًا أن أكرم توفيق يمكن توظيفه في خط الوسط".

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