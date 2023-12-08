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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق : الأهلي يشبه مانشستر سيتي

صدى البلد

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن النادي الأهلي يشبه مانشستر سيتي الإنجليزي واتحاد جدة السعودي في عدد المباريات التي يخوضها كل منهم هذا الموسم.


وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "النادي الأهلي مثل مانشستر سيتي واتحاد جدة، جميعهم يلعبون في هذا الكم من البطولات".


وأضاف: "الأهلي والزمالك عندما يلعبون خارج مصر، يكون الأمر مختلف، والأهلي يخوض بطولة كأس العالم للأندية لتحسين مركز أو الحصول على البطولة".


وتابع: "المدرب عليه زرع الثقة في اللاعبين مثلما فعل معتمد جمال مع لاعبي الزمالك، إلا أن كولر يتحجج في المؤتمرات الصحفية بالإجهاد والإرهاق".


وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "على كولر التقليل من التدوير، فبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا لا يمكن استبدالهم في خط الهجوم، وفي خط الوسط أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور أو أفشة، يجب أن يكون هذا هو القوام الأساسي للفريق".

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