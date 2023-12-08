ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي في مطروح

حصل صدى البلد على أسماء ضحايا الحادث الذي وقع منذ قليل بتصادم سيارة ملاكي وميكروباص بطريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام قرية فوكة والذي أسفر عنها مصرع 3 أشخاص وأصيب 5 أخريين.



واستقبلت مستشفى فوكة 3 جثث هامدة باسم ميار. ع وعلي. ج والسيد. ع.



كما استقبلت المستشفى 5 مصابين وهم خالد. ج وعادل. ش ومصطفي . م وجمال. ع وأحمد. س

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بطريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام قرية فوكة وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى فوكة 3 جثث و5 مصابين وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والتحفظ على الوفيات بثلاجة المستشفى