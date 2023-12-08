أبو العينين ينعى النائب خليفة رضوان خلف ويتقدم لأسرته بخالص العزاء والمواساة

ببالغ الحزن والأسى، نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المغفور له بإذن الله، النائب/ خليفة رضوان خلف - عضو مجلس النواب- عن دائرة جرجا محافظة سوهاج، والذى انتقل إلى جوار ربه أمس الخميس 7 ديسمبر 2023.

وقال ابو العينين في برقية عزاء: نسأل الله عز وجل أن يجعل المواقف الوطنية المحمودة للنائب الراحل، وخدماته الجليّة والإنسانية لأهل محافظته ودائرته، زُخرًا له في آخرته، وثُقلًا في موازينه، وسبيلًا لرحمة الله وغفرانه.

وتقدم أبو العينين، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل ، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.