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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتمد جمال طلبه بالاسم.. مهاجم البنك الأهلي يعود للزمالك| شاهد

معتمد جمال
معتمد جمال

قال الإعلامي ابراهيم عبد الجواد مذيع برنامج الهدف عبر اون تايم سبورتس، إن نادي الزمالك وافق بشكل نهائي بإعادة لاعبه ناصر منسي إلى صفوف فريقه السابق البنك الأهلي عقب انتهاء أزمة وقف القيد بالقلعة البيضاء.

وأضاف عبد الجواد خلال حلقته أن الزمالك والبنك الأهلي اتفقا على عودة أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق للصفوف القلعتة البيضاء عقب انتهاء أزمة وقف القيد للزمالكك.

وأكد عبد الجواد أن الكابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك طلب عودة أسامة فيصل بشكل رسمي عقب انتهاء ازمة وقف القيد بالزمالك.

الاعلامي إبراهيم عبد الجواد نادي الزمالك البنك الاهلي القلعة البيضاء ناصر منسى أسامة فيصل

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