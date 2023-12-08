معتمد جمال طلبه بالاسم.. مهاجم البنك الأهلي يعود للزمالك| شاهد

قال الإعلامي ابراهيم عبد الجواد مذيع برنامج الهدف عبر اون تايم سبورتس، إن نادي الزمالك وافق بشكل نهائي بإعادة لاعبه ناصر منسي إلى صفوف فريقه السابق البنك الأهلي عقب انتهاء أزمة وقف القيد بالقلعة البيضاء.

<p lang="ar" dir="rtl">"معتمد جمال طلبه بالأسم" 🏹🔥 إبراهيم عبد الجواد يكشف كواليس اتفاق الزمالك والبنك الأهلي بشأن أسامة فيصل وناصر منسي<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الهدف</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/Eteb2gM6Aj">pic.twitter.com/Eteb2gM6Aj</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1732905327157445098?ref_src=twsrc%5Etfw">December 7, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">"معتمد جمال طلبه بالأسم" 🏹🔥 إبراهيم عبد الجواد يكشف كواليس اتفاق الزمالك والبنك الأهلي بشأن أسامة فيصل وناصر منسي<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الهدف</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/Eteb2gM6Aj">pic.twitter.com/Eteb2gM6Aj</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1732905327157445098?ref_src=twsrc%5Etfw">December 7, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

وأضاف عبد الجواد خلال حلقته أن الزمالك والبنك الأهلي اتفقا على عودة أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق للصفوف القلعتة البيضاء عقب انتهاء أزمة وقف القيد للزمالكك.

وأكد عبد الجواد أن الكابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك طلب عودة أسامة فيصل بشكل رسمي عقب انتهاء ازمة وقف القيد بالزمالك.