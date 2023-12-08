أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم الجمعة.. استقرار الدولار وتحرك الدينار الكويتي ..والذهب عيار 21 يسجل 2790 جنيها للجرام

أسعار العملات والذهب

الدولار يسجل 30.95جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 38.93 جنيه للبيع

اليورو يسجل 33.35 جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 8.25 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي يسجل 8.42جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.42جنيه

الذهب عيار 21 يسجل 2790 جنيها للجرام

يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.

وخلال السطور ننشر حركة بيع وشراء العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، بنكي مصر والأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 33.07 جنيه للشراء و 33.29 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 38.57 جنيه للشراء و 38.84 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 35.02 جنيه للشراء 35.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.07 جنيه للشراء و 33.30 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.57 جنيه للشراء و 38.84 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم 35.02 جنيه للشراء 35.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و 30.95 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.20 جنيه للشراء و 33.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة 38.74 جنيه للشراء و 38.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 35.22 جنيه للشراء و 35.39 جنيه للبيع.

العملات العربية

استقرت أسعار العملات العربية في البنوك العاملة في مصر، عدا الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، والذي يتغير سعره بشكل دائم.

وجاءت أسعار العملات العربية في البنوك كالتالي:

البنك الأهلي

وجاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي:

انخفض سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري يسجل 99.05 جنيه للشراء و100.08 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.72 جنيه للشراء و 100.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.



البنك المركزي

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم في البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

انخفض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي دون تغيير ليسجل 99.96 جنيه للشراء و100.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.48 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي العملات ضمن العملات الأعلى عالميا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 3139 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2923جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2790 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2391 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1860جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1594جنيهًا .

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22320 جنيه.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 3 مليون جنيه .

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2030 دولار

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.