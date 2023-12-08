كامرون يدعو الكونجرس الأمريكي إلى الموافقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي يزور واشنطن، الكونجرس الأمريكي المنقسم إلى الموافقة على حزمة مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا.

وقال كاميرون "لست قلقا بشأن قوة الشعب الأوكراني ووحدته وتوافقه وشجاعته" بل "أخشى أننا لا نفعل ما يتعين علينا فعله".

وأضاف أمام منتدى أسبن الأمني "نحتاج إلى التأكد من أننا نقدم لهم الأسلحة والدعم الاقتصادي والدعم المعنوي والدعم الدبلوماسي لكن الأهم من ذلك الدعم العسكري الذي يمكن أن يحدث فارقا".

وفشل الكونجرس الأمريكي الأربعاء في إحراز تقدم بشأن حزمة كبيرة تزيد عن 106 مليارات دولار طالب بها الرئيس جو بايدن بإلحاح وتشمل أموالا مخصصة لأوكرانيا وإسرائيل.

وتابع كاميرون "يجب أن نرسل هذه الأموال إلى الأوكرانيين. علينا دعمهم والتأكد من أن بوتين هو من سيخسر، لأنه إذا لن يتم التصويت على هذه الأموال، فلن يبتسم إلا شخصان: فلاديمير بوتين في روسيا وشي جينبينغ في بكين. وأنا لست أدري بشأنكم، لكني أنا لا أريد أن أقدم لهما هدية بعيد الميلاد".

وفي وقت لاحق خلال اجتماعه بنظيره بلينكن، شدد كاميرون على الحاجة إلى "مساعدة أوكرانيا بكل السبل الممكنة حتى تتمكن من مقاومة غزو بوتين غير الشرعي".