عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البطريرك الماروني يزور صور ويشارك في وقفة تضامنية مع أبناء الجنوب اللبناني

صدى البلد

أجرى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي زيارة لمدينة صور بالجنوب اللبناني وشارك في وقفة تضامنية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان مع أبناء الجنوب اللبناني، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات بالقطاعات الثلاثة بالجنوب.


واستهل البطريرك الماروني زيارته الجنوبية في كنيسة سيدة البحار المارونية في صور بصلاة في الكنيسة، ثم التقى في صالون الكنيسة عددًا من النواب والشخصيات العامة بالجنوب ومفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله ومطران صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك إيلي حداد ممثلا بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي وعدد من المرجعيات الدينية الإسلامية والكنسية.
وأكد البطريرك الماروني أن هذه الزيارة تضامنية من أجل السلام في ظل الظروف الصعبة معتبرا أنها واجب إنساني. واعتبر أن المنطقة تدفع أثمان حرب لا يوجد فيه أي شعور إنساني والتي تدمر وتقتل الأطفال والنساء والشيوخ.


وأضاف: "نحن حريصون على أن نأتي لنحافظ على وحدتنا بتنوعها، وأن هذه الحرب مدمرة ليس فقط في غزة بل هي حرب خارجة عن كل الحضارة والقوانين الإنسانية، وقد أتينا لنعلن السلام. وبدون سلام لا يوجد حياة، وكل إنسان له دور ولا نرضى أن يشوه دور الإنسان. نريد أن نقف في وجه الحقد والكراهية والبغض ونحن أخوة، وهذه هي الثقافة اللبنانية الحقيقة وهذه هي الثقافة الروحية الكنسية الحقيقية".


وأشار البطريرك الماروني إلى أن أهالي البلدات الجنوبية اضطروا إلى ترك منازلهم، موجهًا التحية لكل البلدات والأهالي، داعيًا لحماية الوطن والاهتمام به.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

رد حاسم من وزير الخارجية على النقد الموجه لمصر بزعم غلق معبر رفح

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-12-2023

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| حملة السيسى: الموقف المصرى يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي.. التموين: كيلو السكر بـ 27 جنيها ضمن البطاقات التموينية

تفاصيل طرح سكر فكّة| حيلة المواطن من أجل "تلقيمة" شاي .. القصة الكاملة

شبانة: تحرك الأهلي تأخر كثيرًا في قضية حسين الشحات

بعوض مجمد منذ 130 مليون سنة يكشف مفاجأة غريبة..تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة للمقبوض عليهم في قضايا السكر والزيت والأرز

إعفاء السيارات من الضرائب الجمركية فى حالة واحدة وفقا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو للجدة الفلسطينية يثير أحزان رواد السوشيال ميديا

البصل ضرب في العالي تاني| كم وصل سعر الكيلو الآن.. وأسباب ارتفاعه؟

الجسم يعيد إصلاح نفسه .. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

سقطة كبيرة في تاريخها .. مذيعة شهيرة تقوم بحركة غير متوقعة على الهواء تثير ضجة

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ