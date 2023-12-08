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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تشكو من قلة كمية المساعدات لـ غزة منذ انتهاء الهدنة

المساعدات لغزة
المساعدات لغزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أقل من 70 شاحنة من المساعدات الإنسانية دخلت غزة أمس، مما يكشف عن رقم أقل بكثير مما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة وجماعات الإغاثة الدولية.

وأخبرت الولايات المتحدة إسرائيل أنها تريد الحفاظ على كمية المساعدات التي دخلت غزة خلال هدنة الأسبوع الماضي والبناء على المضي قدما.

وكانت قد دخلت مائتا شاحنة من المساعدات غزة كل يوم خلال الهدنة، ولكن منذ انتهاء سريانها يوم الجمعة الماضي، لم يتجاوز العدد اليومي للشاحنات أكثر من نصف هذا الرقم، وفي يوم الخميس انخفض إلى 69 شاحنة.

وألقت إسرائيل باللوم على الأمم المتحدة في انخفاض عدد الشاحنات التي يتم السماح لها بدخول غزة، في حين تقول جماعات الإغاثة الدولية إن التسليم يتم كبحه من خلال حملة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

وبعد قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء بالسماح بدخول المزيد من الوقود إلى غزة، دخل 61000 لتر منه القطاع يوم الخميس، كما أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وهذا هو ثلث الكمية التي طلبتها الولايات المتحدة لدعم الجهد الإنساني، لكن إسرائيل أخبرت واشنطن أنها ستعمل على مضاعفة العدد في الأيام المقبلة وسيصل لاحقا إلى 180،000 لتر يوميا.

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