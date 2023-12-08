طقس العراق.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، وتوقعت تساقطاً للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان، نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "طقس البلاد ليوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً ممطر وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وفرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة في اقسامها الغربية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".

وأوضحت الهيئة في البيان، أن "طقس يوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار زخات مطر متفرقة،ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".

وتابعت الهيئة، أن “طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط امطار خفيفة ليلاً في اقسامها الغربية ،ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق”

ولفتت إلى أن الطقس سيكون في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً ،أما درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية،بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأشارت إلى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً ممطر وتكون الامطار خفيفة الى متوسطة الشدة ،ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط امطار ليلاً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً".