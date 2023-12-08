مبادرة بستان الإبداع: هدفنا زيادة الوعي لدى الطفل المصري.. فيديو

تحدث محمد كمال، المشرف على مبادرة بستان الإبداع، تفاصيل المبادرة، قائلًا إن المبادرة قامت بزيارة مصنع غزل المحلة والنسيج أمس الخميس، لتعزيز الإبداع والفن لدى الأطفال المصريين.



وأضاف “كمال” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”: «دشننا المبادرة بهدف زيادة الوعي عند الطفل المصري، وأي وطن يحتاج طاقة إنتاجية كبيرة وسلاحا للدفاع عنه بالإضافة إلى زيادة وعي الطفل لتأسيس مستقبل لهذا الوطن».







وتابع محمد كمال، المشرف على مبادرة بستان الإبداع: «أي دولة في حاجة إلى ظهير ثقافي الذي يحتاج إلى وعي طفولي يفتح الآفاق لمستقبل الوطن، أما محطة الامس فكانت التاسعة من المشروع، فقد اخترت مع فريق العمل، فقد أستقبلنا بشكل رائع بين ماكينات المصنع، أما الأهم فقد حدث بعد الجولة، فقد ألقيت محاضرة عن تاريخ المحلة وما قدمته المدينة من نجوم في الثقافة والفنون والرياضى، كما لا يمكن التغافل عن اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر وما يحدث مع أهلنا في فلسطين».



وأوضح محمد كمال، المشرف على مبادرة بستان الإبداع: «الطفل المصري على درجة عالية جدا من الوعي بقضايا الوطن، وكل الأطفال في المبادرة كانوا متضامنين مع فلسطين ودعموا الاستقلال الاقتصادي والمقاطعة، ومن هنا تأتي أهمية الورشة والمحاضرة».

