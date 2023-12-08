عضو بالشيوخ: المشهد الانتخابي الحالي مفاجأة للجميع

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشهد الانتخابي الحالي سيكون مفاجأة للجميع، فهناك حالة إقبال وحماس واضح من قبل الجميع، للمشاركة في الانتخابات.

وأضاف محمود القط، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن التنسيقية سترصد الانتخابات داخل كل المراكز واللجان الانتخابية، مشددا على أن عدد المتطوعين من الشباب مبهر.



واسترسل: الانتخابات في الخارج كانت مفاجأة للجميع، حيث شاهدنا حالة إقبال وتطوع من كل المصريين بالخارج، وعنصر الشباب كان ظاهرا بشكل واضح.



وشدد على أن الحملات الانتخابية وتواصلها بأشكال مختلفة ساهم في زيادة الوعي لدي الشباب بأهمية الانتخابات، كما أن أحداث غزة كانت من أسباب زيادة الوعي والاهتمام بالمشاركة في الانتخابات.