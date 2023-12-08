إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجتين بخاريتين في سوهاج

أصيب 3 أشخاص بإصابات مُتفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجتين بخاريتين، على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة 3 أشخاص مصادمة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو (محسن ي.م.ع- 21 سنة- ويقيم دائرة المركز)، اصطدم بالمواجهة بدارجة بخارية قيادة المدعو (عبد الله ح.ع.م- 14 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز).

ونتج عن المصادمة إصابة كلاً من:" قائد الدراجة البخارية الأولى بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، وقائد الدراجة البخارية الثانية بكدمة بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، ومرافق الثاني المدعو عمر م.ح- 17 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز- بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.