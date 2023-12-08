رئيس مدينة سيوة يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024

تفقد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة مقر لجان الانتخابات الرئاسية يرافقه أحمد علي باغي سكرتير المركز وعثمان عبد الخالق مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة والإدارات المعنية بمجلس المدينة.



وأشار رئيس المدينة بأنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع اللجان الانتخابية مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.



وأكد جاهزية واستعداد غرفة العمليات بديوان مجلس مدينة سيوة على مدار الساعة وستكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات بديوان عام محافظة مطروح لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات أثناء سير العملية الانتخابية وظهورها بالمظهر اللائق.



وأشار أن ذلك يأتي استمرار لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في متابعة الأعمال بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح وفي إطار الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية والتي ستبدأ من يوم الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام (١٠و١١و١٢) ديسمبر الجاري.