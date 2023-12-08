دخول برجي إشارات السكة الحديد بمحطتي رأس العش والرسوة إلى الخدمة.. صور

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل دخول برج الاشارات الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة والمنطقة الاوتوماتكية بين برجي التينة ورأس العش والمنطقة الاوتوماتكية بين رأس العش والرسوة بطول 25 كم فى الخدمة ودخول الخدمة عدد 10 موتور تحويلة و 48 سيمافور و 52 دائرة تراك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خطي - الزقازيق اسماعيلية /بورسعيد / الزقازيق ووصلة ابو كبير والجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة سيمنز موبيليتي العالمية بنظام الكتروني حديث ( EIS ) والذي يحقق اعلى معدلات الامان والحاصل على شهادة safety integrated level SIL 4 وهذا اعلى معدلات الامان فى العالم وحيث يتكون المشروع من 21 برج رئيسي و 19 برج ثانوي و 84 مزلقان وتنف .

وقال الوزير إن تحديث نظام اشارات السكة الحديدية يهدف الى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم ب اخر الكتروني حديث وزيادة عدد الرحلات فى اليوم وتحقيق اعلى معدلات السلامة والامان لافتا الى ان تحديث نظام الاشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بانظمة تحكم وبوابات اوتوماتكية للحد من الحوادث وتحقيق امان المركبات كما انه نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من اى اشارة فى حالة الطوارئ او الاعطال المفاجئة .

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