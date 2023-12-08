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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«مستقبل وطن» بمرسى علم يناقش استعدادات الانتخابات الرئاسية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، اجتماعا تنظيميا، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها أمانات الحزب بمدن المحافظة، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بمشاركة أمناء الوحدات الحزبية بالقسم. 

 

وقال رمضان الميثاق، أمين الحزب بالمدينة، إن الاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية هو الاستحقاق الأهم، لما يمثله من كونه نقطه انطلاق نحو الجمهورية الجديدة التى يحلم بيها كل المصريين، ويمثل تحديا للحزب فى إثبات تواجده بقوة على الساحة السياسية.

 

وأشار طارق القرباوي، أمين التنظيم بالمدينة، إلى أنه جار العمل على تسخير كل طاقات الحزب فى الظهور الإيجابي فى الانتخابات الرئاسية، وتشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم لمده الثلاثة أيام؛ لحل أي معوقات. 

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