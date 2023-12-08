حزب الغد يعلن حالة الانعقاد الدائم خلال أيام انتخابات الرئاسة

قرر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورئيس المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية اعتبار جميع لجان الحزب المركزية ولجانه الاقليمية فى حالة انعقاد دائم طوال أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة القادمة الاحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر القادم من 9 صباحا الى العاشرة مساءا يوميا.

ويتواجد رئيس الحزب بنفسه يوميا بالايام الثلاثة بالمقر المركزى للحزب ، كما يتواجد جميع نواب الرئيس ومساعدوه بالتناوب لمتابعة سير العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية والتواصل مع اعضاء اللجان الاقليمية بمختلف المحافظات.