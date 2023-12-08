بيراميدز وصن داونز.. باتشيكو يعاين أرضية ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا

عاين البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أرضية ملعب استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، والذي تقام عليه المواجهة التي تجمع بيراميدز بنظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر الأحد في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، لن تكون سهلة على الفريقين.

وحرص المدير الفني بصحبة مترجمه محمود علي، على معاينة الملعب والتعرف أكثر على أرضية الاستاد، حيث أكد باتشيكو أن أرضية الملعب ليست بالجودة التي كان يتوقعها، خاصة وأن هناك عدة مناطق بالملعب لا توجد بها "نجيلة" ويخشى من تأثير ذلك على أداء الفريقين خلال لقاء الأحد.

باتشيكو أكد خلال الجولة بملعب لوفتس أنه يخشى من تضرر أرضية الملعب أكثر خاصة وأن هناك مباراة "راجبي" ستقام على ذات الملعب مساء السبت وقبل ساعات من مباراة صن داونز وبيراميدز، خاصة وأن الراجبي لعبة قوية وبها التحامات تتسبب في مزيد من الضرر لأرض الملعب، مؤكدا أنه يأمل في ألا يحدث ذلك وتكون جميع الظروف مناسبة للفريقين من أجل تقديم مباراة تليق باسميها في كرة القدم الأفريقية.