فخري لاكاي: مباراة بيراميدز وصن دوانز صعبة على الفريقين

قال الجنوب إفريقي فخري لاكاي مهاجم فريق نادي بيراميدز، إن المواجهة التي تجمع الفريق أمام نظيره صن داونز عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، لن تكون سهلة على الفريقين، لأن كل منهما لديه الحافز للفوز خاصة وأن كل منهما يمتلك الإمكانيات التي تجعله منافسا قويا، ونتيجة مباراتي الجولة الثانية ستكون دافعا لهما من أجل التعويض واللعب من أجل الثلاث نقاط.

وأضاف لاكاي خلال المؤتمر الصحفي، أنه رغم الخسارة الأخيرة أمام نواذيبو إلا أن الأمور في المجموعة ما تزال متساوية والفرق الأربعة لديها نفس الرصيد وبالتالي الفرصة متاحة للتعويض والعودة والتأهل، وهو الحافز أمام بيراميدز الذي وضع هدفا واضحا وهو العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية أمام أحد أفضل فرق قارة أفريقيا في الوقت الحالي، وبيراميدز يمتلك هو الآخر أفضل اللاعبين وأصحاب خبرات ومهارات وبإمكانهم الفوز في بريتوريا وحصد الثلاث نقاط.

وأشار لاكاي إلى أنه سعيد للعودة إلى جنوب أفريقيا للعب في بلده وأمام أصدقائه وأمام فريق سبق له اللعب أمامه كثيرا، ويسعى لأن يحالفه التوفيق وأن يسجل في اللقاء ويقود بيراميدز للفوز والعودة بالثلاث نقاط، لأنه من الضروري عدم الخسارة لمواصلة المشوار نحو التأهل لربع النهائي.

وأكد أنه سعيد للغاية في نادي بيراميدز وكانت خطوة انتقاله إلى الفريق واحدة من أهم خطوات مشواره مع الكرة، حيث انتقل لدوري قوي بحجم الدوري المصري مع منافسين أقوياء، ويلعب في واحد من أهم أندية أفريقيا ويتواجد بدوري الأبطال، وسعيد بالتعامل مع الإدارة المحترفة التي تقود بيراميدز والعائلة التي يسعد بالتواجد بينها في بيراميدز، وكان حلمه أن يلعب خارج جنوب أفريقيا، لأنه من الجيد تجربة اللعب في دوريات أخرى لتكوين خبرات تضيف في المستقبل للمنتخب الوطني.

وقال إنه لا يعلم أسباب استبعاده المستمر مؤخرا من اختيارات الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا رغم أنه يشارك أساسيا مع بيراميدز ويسجل في كل البطولات، ولكن في النهاية الاختيارات هي حق أصيل للجهاز الفني ودوره كلاعب أن يسعى للتطور وأن يكون أفضل ويعمل على ذلك ويسعى لتسجيل المزيد من الأهداف في كل البطولات، ويتمنى أن يدعم منتخب الأولاد في نهائيات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.