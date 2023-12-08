لجنة المصالحات الثأرية بالأزهر تنعي النائب خليفة رضوان

نعت لجنة المصالحات الثأرية بالأزهر الشريف برئاسة د. عباس شومان وكيل الأزهر السابق، النائب د. خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن جرجا بسوهاج، والذي وافته المنية.

وتذكر لجنة المصالحات بالأزهر للفقيد الراحل جهوده وسعيه في عمل الخير، وحبه للأزهر الشريف، وتعاونه الدائم مع اللجنة لإتمام العديد من المصالحات الكبرى في سوهاج، وحرصه على المشاركة بنفسه ووقته وماله حتى في أوقات مرضه الشديد، ولم يبتغ في ذلك إلا رضا الله والإصلاح بين الناس.

وتقدم أعضاء لجنة المصالحات الثأرية بالأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة النائب الراحل وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهليه وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".