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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رعد وبرق في كل مكان.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية بشكل مفاجئ

صدى البلد

شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار بشكل مفاجئ، «غزيرة» على بعض المناطق، و«متفاوتة الشدة» في مناطق أخرى، وسط أجواء شتوية شديدة البرودة، وأصوات الرعد، وأضواء البرق.

وأجرى اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية لتمركزات سيارات ومعدات الشركة؛ للتأكد من تمام جاهزيتها بمناطق “الجمرك، وسط، غرب، العامرية، العجمي”.

وتفقد سير العمل بشأن تطهير ورفع كفاءة الشبكات؛ لاستيعاب مياه الأمطار.

رفع درجة الاستعداد بالإسكندرية تحسبا لسقوط أمطار

أشار "نافع" إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية؛ استعدادا لسقوط أمطار، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بتمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق؛ للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وشدد على المتابعة الدورية في محيط لجان الانتخابات والطرق المؤدية إليها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق؛ لرفع أي مخلفات، لتسهيل سريان مياه الأمطار، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية؛ حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين، للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما شدد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

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