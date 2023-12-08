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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتفل بهدف في مرماهم .. طارق حامد يوجه رسالة لجمهور اتحاد جدة

طارق حامد
طارق حامد

وجه طارق حامد، لاعب وسط ضمك السعودي، رسالة لجماهير فريقه السابق اتحاد جدة.

وكتب حامد عبر حسابه الرسمي بمنصة "X": "كل الاحترام والتقدير والامتنان لنادي اتحاد جدة العريق وجمهوره الحبيب، يشهد الله إني احتفلت بهدفي بشكل عفوي تماما ولم يكن في نيتي أي شيء سلبي".

ورحل طارق حامد عن صفوف اتحاد جدة بداية الموسم الحالي منتقلا إلى ضمك بعدما حقق لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي بقميص العميد.


وقاد حامد فريق ضمك للفوز على اتحاد جدة بنتيجة (3-1) في الجولة 16 للدوري السعودي.

ووجه طارق تصويبة قوية ارتطمت بالعارضة ثم اصطدمت برأس الحارس مارسيل جروهي وسكنت الشباك.
وتعرض طارق حامد صاحب ال35 عاما لانتقادات واسعة بسبب احتفاله عقب هز شباك فريقه السابق الاتحاد.

طارق حامد ضمك السعودي اتحاد جدة منصة X نادي اتحاد جدة ضمك

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