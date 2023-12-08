احتفل بهدف في مرماهم .. طارق حامد يوجه رسالة لجمهور اتحاد جدة

وجه طارق حامد، لاعب وسط ضمك السعودي، رسالة لجماهير فريقه السابق اتحاد جدة.

وكتب حامد عبر حسابه الرسمي بمنصة "X": "كل الاحترام والتقدير والامتنان لنادي اتحاد جدة العريق وجمهوره الحبيب، يشهد الله إني احتفلت بهدفي بشكل عفوي تماما ولم يكن في نيتي أي شيء سلبي".

ورحل طارق حامد عن صفوف اتحاد جدة بداية الموسم الحالي منتقلا إلى ضمك بعدما حقق لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي بقميص العميد.



وقاد حامد فريق ضمك للفوز على اتحاد جدة بنتيجة (3-1) في الجولة 16 للدوري السعودي.

ووجه طارق تصويبة قوية ارتطمت بالعارضة ثم اصطدمت برأس الحارس مارسيل جروهي وسكنت الشباك.

وتعرض طارق حامد صاحب ال35 عاما لانتقادات واسعة بسبب احتفاله عقب هز شباك فريقه السابق الاتحاد.