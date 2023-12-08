خلال ساعتين .. استهداف 4 قواعد أمريكية في سوريا

أفادت قناة الميادين بأن فصائل المقاومة استهدفت أربعة قواعد أمريكية في سوريا خلال الساعتين الماضيتين.

وذكرت القناة نقلا عن مصادرها أن الاستهداف تم بعدد كبير من القذائف الصاروخية التي تمكنت معظمها من الوصول إلى أهدافها.



وأشارت القناة كذلك إلى أن الاستهداف طال قواعد العمر وكونيكو في ريف دير الزور وخراب الجير والشدادي في ريف الحسكة.

وقال المصادر أيضا : هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذا العدد من القواعد خلال وقت قصير

كما نجحت الصواريخ بالوصول إلى أهدافها برغم كل التدابير الدفاعية التي اتخذتها واشنطن في سوريا أخيراً.