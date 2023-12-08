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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال ساعتين .. استهداف 4 قواعد أمريكية في سوريا

قاعدة عسكرية أمريكية
قاعدة عسكرية أمريكية

أفادت قناة الميادين بأن فصائل المقاومة استهدفت أربعة قواعد أمريكية في سوريا خلال الساعتين الماضيتين.

وذكرت القناة نقلا عن مصادرها أن الاستهداف تم بعدد كبير من القذائف الصاروخية التي تمكنت معظمها من الوصول إلى أهدافها.


وأشارت القناة كذلك إلى أن الاستهداف طال قواعد العمر وكونيكو في ريف دير الزور وخراب الجير والشدادي في ريف الحسكة.

وقال المصادر أيضا : هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذا العدد من القواعد خلال وقت قصير

كما نجحت الصواريخ بالوصول إلى أهدافها برغم كل التدابير الدفاعية التي اتخذتها واشنطن في سوريا أخيراً.

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