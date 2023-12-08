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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سجل هدفًا .. محمد شريف يقود الخليج للفوز على أبها بالدوري السعودي

محمد شريف
محمد شريف

تمكن الدولي المصري محمد شريف، من تسجيل هدف في فوز فريقه الخليج أمام ضيفه أبها بنتيجة 3-1، اليوم الجمعة في الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأحرز شريف الهدف الثاني للخليج بمجهود فردي وانطلاقة سريعة انتهت بتسديدة سكنت شباك أبها في الدقيقة 45+1.

واستعاد الخليج نغمة الفوز على حساب أبها، بعدما خسر أمام الوحدة ثم الاتحاد.


ورفع شريف رصيده إلى 3 أهداف بقميص الخليج، بعدما هز شباك الشباب والطائي في الجولتين الخامسة والـ 13، فيما صنع هدفا في لقاء الاتفاق بالجولة الثالثة.

وانضم شريف إلى الخليج مطلع الموسم الحالي، قادما من الأهلي المصري.

ويأمل شريف في الانضمام لقائمة منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.
 

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