خدمة المجتمع بجامعة الأزهر تطلق قافلة إنسانية شاملة لدعم الأشقاء في قطاع غزة

أطلقت جامعة الأزهر قافلة دعم عاجلة لإغاثة الحالات الإنسانية في قطاع غزة بعد الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني وأسفرت عن استشهاد الآلاف من المدنيين وتشريد آخرين، حيث تنظم القافلة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب _شيخ الأزهر، د. سلامة داوود رئيس الجامعة، د. محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على اللجنة.

تحتوي على ٥٠٠ طن أغذية وأدوية وملابس

القافلة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمساندة الشعب الفلسطيني وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الهلال الأحمر، حيث تضم القافلة التي تستمر فعالياتها على مدار ثلاثة أيام ٥٠٠ طن من الأغذية بأنواعها المختلفة والملابس والأدوية ومستلزمات الأطفال.

وتعد هذه القافلة هي الثانية التي تطلقها الجامعة لدعم الأشقاء في فلسطين في ظل ما يعانيه قطاع غزة من حصار دائم وانقطاع كل سبل العيش.

قافلة تحتوي على ٥٠٠ طن أغذية وأدوية وملابس

قافلة تحتوي على ٥٠٠ طن أغذية وأدوية وملابس

قافلة تحتوي على ٥٠٠ طن أغذية وأدوية وملابس

لجنة المصالحات الثأرية بالأزهر تنعى النائب خليفة رضوان

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، تنعى لجنة المصالحات الثأرية بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة أ.د عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، النائب الدكتور خليفة رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا بسوهاج، والذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وتذكر لجنة المصالحات بالأزهر للفقيد الراحل جهوده وسعيه في عمل الخير، وحبه للأزهر الشريف، وتعاونه الدائم مع اللجنة لإتمام العديد من المصالحات الكبرى بمحافظة سوهاج، وحرصه على المشاركة بنفسه ووقته وماله حتى في أوقات مرضه الشديد، ولم يبتغ في ذلك إلا رضا الله والإصلاح بين الناس.

ويتقدم أعضاء لجنة المصالحات الثأرية بالأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة النائب الراحل وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهليه وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".