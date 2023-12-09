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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تسلم تبرعاتها لدعم فلسطين بالتعاون مع مصر الخير اليوم

صدى البلد

تسلم اليوم السبت، نقابة  الصحفيين  المصريين تبرعاتها لدعم فلسطين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.
ويقوم عدد من أعضاء الصحفيين بتعبئة وتسليم التبرعات الخاصة بدعم الشعب الفلسطيني.

وأوضحت نقابة الصحفيين أن التعبئة ستكون لكراتين المواد الغذائية ومكوناتها التى ستقدم للشعب الفلسطيني.

وسبق أن نددت نقابة الصحفيين بتجديد الكيان الصهيوني لعدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة بدعم أمريكي كامل بعد أسبوع من الهدنة، مدينا استمرار جرائم جيش الاحتلال وآلة حربه الوحشية ضد الصحفيين الفلسطينيين وأسرهم، التي كان آخرها استشهاد 3 زملاء هم الصحفي ودكتور الإعلام في جامعات غزة والأقصى د. أدهم حسونة في قصف صهيوني وحشي ارتقى خلاله مع عدد من أفراد عائلته، والمصور الصحفي منتصر الصواف الذي كان قد أصيب بجروح خطيرة قبل نحو أسبوعين في قصف استهدف منزل عائلته استشهد خلاله والده الصحفي الكبير مصطفى الصوّاف ووالدته وعدد من أفراد عائلته، والزميل الصحفي عبدالله درويش مصوّر فضائية الأقصى.

وأضافت نقابة الصحفيين فى بيان لها :"واستمرارا للاستهداف المجرم لجيـش الاحتلال للصحفيين تم اعتقال المصور الصحفي علاء السرّاج من شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة، وهو إبن عم الشهــ،يد الصحفي رشدي السرّاج الذي ارتقى في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي".

 النقابة تتضامن مع قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين


وأعلنت نقابة الصحفيين كامل تضامنها مع قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين برفع شكوى جديدة ضد جرائم الكيان الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين، خاصة بعد استشهاد ما يزيد عن 70 صحفية وصحفي منذ بداية الهجوم الوحشي البربري على قطاع غزة.

وحيت نقابة الصحفيين المصريين بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

وكرر مجلس النقابة توجيه التحية لصمود الشعب الفلسطينى البطل ولمقاومته الباسلة، في ظل صمت عالمي غير مسبوق أمام قتل المدنيين والأطفال والنساء.

فيما صدق مجلس النقابة على بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير  لدعم الأشقاء في فلسطين وإرسال المساعدات التي تبرع بها الزملاء ومجلس النقابة إلى الشعب الفلسطيني، ويأتي البرتوكول استمرارا لحملة الإغاثة التي أطلقتها النقابة خلال الأسابيع الماضية وشهدت مشاركة واسعة.

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