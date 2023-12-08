عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر أممي سابق بفلسطين: العدوان على غزة جزء من مخطط الاحتلال للتطهير العرقي

غزة
غزة

قال المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان بفلسطين ريتشارد فولك، إن العدوان على غزة جزء من المخطط الإسرائيلي للتطهير العرقي في فلسطين، وانتهاك صريح لقرار مجلس الأمن 242 ولا يوجد فعل على الأرض لوقفه.

وأضاف المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان بفلسطين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المستوطنون يتمادون في عدوانهم بالضفة الغربية لجعلها جزءا من إسرائيل، والسياسة التي تتبعها إسرائيل مرفوضة كليًا، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني سيتم حمايته بكل الطرق الممكنة.

وأكد المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان بفلسطين، أن قطع الإمدادات عن الشعب الفلسطيني في غزة جريمة كبرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

ترشيحاتنا

رد صادم من أنشيلوتي على انتقال كليان مبابي لريال مدريد

مفتي الجمهورية: البخاري إمام مجتهد أجمع علماء الأمة على تبحره في السنة

إدارة بايدن تطلب من الكونجرس بيع 45 ألف قذيفة دبابات ميركافا لإسرائيل

هل يأثم أم يعد مرتدا؟.. حكم من سب الدين ثم صلى

رد حاسم.. الخارجية: القاهرة فقط تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة

لا تعويم ورفع قيمة القرض| أخبار مفرحة من صندوق النقد الدولي بشأن مصر.. ماذا قال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«سانده على عربية».. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور| صور

في ذكراه.. تعرف على جنسية مصمم البيت الأبيض ومشاكله

كلها أيام| موعد انتهاء أزمة السكر.. وهذا ما يجب على المواطن فعله

سعر خرافي لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي |صور

فيديو

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

انتهاء أزمة الدولار.. 3 تحركات حكومية عاجلة

توقعات بانقطاع الانترنت عن العالم والسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ