المقاطعة كلمة السر.. شركة عالمية تخسر 12 مليار دولار

سلطت وكالات الأنباء الأجنبية والإعلام الغربي الضوء علي الخسائر التي تكبدتها شركة ستاربكس والتي إلي يقرب من 12 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الشهر الماضي حتى أن البعض توقع أن السلسلة قد تضررت من المقاطعة بسبب العدوان الإسرائيلي علي غزة.

على الرغم من تحقيق نمو أفضل من المتوقع في المبيعات بنسبة 8٪ في الربع المالي الرابع، فقد تباطأ سعر سهم ستاربكس على أساس أسبوعي، في أعقاب الاتجاهات في صناعة الوجبات الخفيفة والقهوة.

وعندما افتتحت الأسواق يوم الاثنين الماضي، انخفض سهم ستاربكس بنسبة 1.6٪، متراجعًا للجلسة الحادية عشرة على التوالي في أطول سلسلة خسائر منذ ظهور ستاربكس لأول مرة في عام 1992.

وأدت هذه الخسارة إلى محو 9.4% من القيمة السوقية لستاربكس، وهو انخفاض بنحو 12 مليار دولار، وفق تقرير نشرته نيويوزك تايمز.