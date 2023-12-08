برلماني: نركز على توعية الشباب والمرأة بالانتخابات الرئاسية

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، إن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين كانت ترغب في التركيز على صوت الشباب والمرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية، ولذلك تم استهداف جامعات مصر ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل العمل على خلق حالة من الوعي السياسي بين الشباب.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "فتحي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أنه تم الوصول لعدد مميز من الشباب والحديث معهم حول موعد الانتخابات الرئاسية وإمكانية المشاركة في الحياة السياسية، لافتا إلى أن البعض كان لديه معلومات عن الانتخابات والبعض الآخر لا يعلم.

وتابع، أن حل مشكلة موجودة في المجتمع تأتي بالصراحة، "الصراحة الشباب بتقول هو انا صوتي هيفرق هي كده كده محسومة، وكان من المهم الرد على هذه الأمور، والرد كان من خلال الانتخابات بتتم على مدار كام يوم، وفيه كام مرشح رئاسي، ويسمعوا برامج المرشحين المختلفة".