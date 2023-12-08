السفير ماجد عبدالفتاح: 90 دولة تؤيد مشروع القرار العربي.. والفيتو الأمريكي حاضر

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، السفير الدائم لجامعة الدول العربية في مجلس الأمن، أن جلسة مجلس الأمن بشأن غزة، كان بها بعض التناقضات، حيث أن الغالبية العظمى من الأعضاء مؤيدين للمشروع العربي المقدم، بموجب خطاب السكرتير العام، باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقال السفير الدائم لجامعة الدول العربية في مجلس الأمن، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on": "الولايات المتحدة هي الوحيدة التي كانت ضد هذا الإجراء، والتي أيدت تماما وجهة نظر إسرائيل، وقالت: إن وقف إطلاق النار حاليا في غزة، غير مُجدٍ، ويعطل إجراءات الإدارة الأمريكية".

وواصل السفير ماجد عبد الفتاح، السفير الدائم لجامعة الدول العربية في مجلس الأمن،: "يبدو أن هناك فيتو أمريكي على مشروع قرار لوقف إطلاق النار تبنته 90 دولة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن".

وقال السفير ماجد عبد الفتاح، السفير الدائم لجامعة الدول العربية في مجلس الأمن، إن "كان لدينا أمل أن يكون الوفد العربي الموجود في واشنطن، الذي يضم 8 وزراء عرب وإسلاميين، وانضم لهم نيجيريا وإندونيسيا وماليزيا، أن يقنعوا الإدارة الأمريكية، ولكن يبدو أن موعد اللقاء الخاص بهم متأخر، ونحن لا نريد أن ينتظر مشروع القرار إلى ما بعد الإجازة الأسبوعية".

وواصل: "بالفعل، هناك فيتو أمريكي، وفقا لما ذكره مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن، ولكن هناك تغيرات كبيرة، فعندما ننظر لمشروع قرار أيدته أكثر من 100 دولة، يعكس أن الدعم الدولي يسير في اتجاه عكس اتجاه الإدارة الأمريكية".