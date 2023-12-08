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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحت شعار "إنزل وشارك"..

" مصر أكتوبر" يطلق حملة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة

صدى البلد

أطلق حزب مصر أكتوبر، تحت رعاية الدكتورة جيهان مديح، حملة لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار "هنكمل المشوار.. انزل وشارك"، وتستهدف توعية المحافظات، من أجل حث جموع الشعب المصري للمشاركة الإيجابية بهذا الاستحقاق الانتخابي باعتباره مسئولية وطنية ملقاة علي عاتق المصريين.

قام فريق من شباب أمانة حزب مصر أكتوبر، في عدد من المحافظات، بتوثيق فيديوهات ونشر اللافتات والملصقات والتوزيع، التى تهدف إلي توعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية وحثهم على الفاعلية والإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاءت الحملة تأكيدا على أهمية ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين، ودعت كل المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للدستور والقانون ومقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم.

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أننا في مرحلة تتطلب منا جميعًا استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن لنؤكد لدول العالم أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.

 

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