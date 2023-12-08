وزير الخارجية يطالب بتحمل الأطراف الدولية مسئولياتها لدعم وقف إطلاق النار بغزة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، على ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها لدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية، خلال لقائه مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك، والذي ركز على تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود التي يبذلها شكري، خلال تواجده في الولايات المتحدة، ضمن الوفد العربي الإسلامي، لبذل جهود في سبيل وقف إطلاق النار بقطاع غزة ووقف الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.