تارا عماد تكشف عن موقف محرج خلال مشاركتها في مسرحية علاء الدين

كشفت الفنانة تارا عماد تفاصيل دورها في مسرحية علاء الدين، وما يتعلق بشأن مشاركتها لأول مرة في المسرحيات .

وأضافت تارا عماد خلال لقائها مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن المسرح مختلف عن السينما والتليفزيون في المشاركة والتقديم على عكس ما يقوم به الفنانين في التمثيل بدور السينما.

مسرحية علاء الدين

وأوضحت تارا عماد أنها شعرت ببعض الإغماء والنسيان لبعض الأغاني والكلمات في أول ليلة من عرض لمسرحية علاء الدين، وذلك لأن مشاركتها في المسرحيات كانت جديدة، قائلةً: 'لما جالي دور المسرحية في الأول رفضت من شدة التوتر'.

وتابعت تارا عماد: 'متحمسة لدوري ومشاركتي جدا في المسرحية، وتأثرت كثيرا بمسرحية ألف ليلة وليلة'.