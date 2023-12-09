3 قنابل نووية و300 فسفورية.. العدوان الإسرائيلي يرتكب كارثة جديدة في غزة

كشف الدكتور رامي عبده رئيس المركز الاورومتوسطي لحقوق الإنسان، أخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل شيء في القطاع.

وأضاف رامي عبده، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل ضربت قطاع غزة بما يساوي ٣ قنابل نووية وهو ما لم يحصل في التاريخ القديم والحديث.

الصهاينه قصفو غزة والشعب الفلسطيني ب300 قنبلة فسفور أبيض



وتابع الدكتور رامي عبده رئيس المركز الاورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الصهاينه قصفو أهالي قطاع غزة والشعب الفلسطيني ب٣٠٠ قنبلة فسفور ابيض وجردوهم من ملابسهم لأنهم رفضوا النزوح وترك منازلهم.

